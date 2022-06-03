Таллин, , 15:56 — REGNUM В Эстонском национальном музее (ERM) 2 июня нынешнего года открылась этнографическая фотовыставка татуировок советского времени. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Маркс-Энгельс-Ленин. Татуировка на ноге Джеффа Монсона Monson Productions

Выставка была подготовлена в рамках магистерского проекта Оскара Полли. Она состоит из почти 20 фотографий, на которых запечатлены татуировки, которые наносили себе люди различной национальности и разного социального положения в период советской власти в Эстонии.

Выставка размещена в фойе музея. Ее можно бесплатно посетить до 24 июня 2022 года.