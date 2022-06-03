Москва, , 15:59 — REGNUM Известная актриса Алла Михеева сообщила о том, что у шоу «Вечерний Ургант» не будет гастролей по Германии. Об этом написал портал «Общественная служба новостей» 3 июня.

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников», — рассказала артистка. Однако о дальнейшей судьбе шоу на телевидении Михеева предпочла ничего не рассказывать.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» не появлялось в эфире Первого канала с конца февраля 2022 года. В настоящий момент в Сети активно обсуждают возможное закрытие проекта.

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