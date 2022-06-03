Москва, , 15:52 — REGNUM В рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участники мероприятия отдельно обсудят вопросы развития сотрудничества России и стран Латинской Америки. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что государства Латинской Америки и Карибского бассейна, которые не присоединились к антироссийским санкциям, являются надёжными экономическими партнёрами Москвы.

«Обсуждению дальнейших путей взаимодействия [со странами Латинской Америки] будет посвящён латиноамериканский сегмент предстоящего форума», — уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, развитие такого сотрудничества отвечает взаимным интересам народов этих стран. Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия готова к расширению сотрудничества в той мере, в какой к этому готова каждая страна региона Латинской Америки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом году ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня. Мероприятия можно посетить как очно, так и дистанционно, с помощью интернет-ресурсов ПМЭФ. Главной темой форума станет «Новый мир — новые возможности». Участники и спикеры форума обсудят вопросы четырёх тематических блоков: мировая и российская экономика, социальная и технологические сферы, а также совершенствование потенциала человека.

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Несмотря на напряжённую геополитическую обстановку в мире, форум планируют посетить представители многих стран. Среди них представители бизнес-сообществ Африки, Ближнего Востока, Европы, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки.

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