Анкара, , 07:58 — REGNUM Прогресс по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в преддверии июньского саммита НАТО в Мадриде зависит от их ответа на требования Турции, сказал в пятницу 3 июня представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по сообщению Reuters.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Стокгольм и Хельсинки подали заявку на вступление в альянс в апреле, но столкнулись с противодействием Турции, которая обвинила их в поддержке и укрывательстве курдских боевиков и других групп, которые она считает террористическими.

Хотя Швеция и Финляндия заявили, что переговоры с Турцией будут продолжены до разрешения разногласий, Эрдоган заявил, что Анкара не получила никаких предложений по своим требованиям, которые включают прекращение поддержки групп, которые Турция считает террористическими, выдачу разыскиваемых Турцией подозреваемых и снятие эмбарго на поставки оружия Анкаре.

Пресс-секретарь и главный советник Эрдогана по вопросам внешней политики Ибрагим Калын заявил испанской газете El Pais, что от того, как Финляндия и Швеция ответят на требования Турции, будет зависеть, удастся ли достичь прогресса до саммита НАТО в Мадриде, который состоится 29−30 июня.

«Это зависит от того, как поступят Швеция и Финляндия, — сказал он. — Когда мы увидим прогресс в выполнении наших требований, тогда процесс пойдет вперед. НАТО — не туристический и не экономический альянс; это союз безопасности, и это значит, что он должен обеспечивать безопасность всем своим членам одинаково и справедливо».

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