Лос-Анджелес, США, , 15:50 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» братья Дафферы ответили на вопросы издания Variety о сюжете первой части четвёртого сезона шоу. Интервью Мэтта и Росса Дафферов опубликовано на сайте журнала 3 июня.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Дафферы рассказали, что время в Изнанке застыло на моменте, когда пропал Уилл Байерс (Ноа Шнапп), не просто так. Это важный вопрос, который раскроется лишь в пятом сезоне, а зрителей начали готовить к нему уже сейчас. Они также объяснили, что героиня Одиннадцать (Милли Бобби Браун) создала параллельный мир, когда ей было девять лет.

ИА REGNUM напоминает, что первая часть четвёртого сезона вышла 27 мая 2022 года. Шоу побило рекорд стриминга Netflix — в первый уик-энд сериал набрал 286,79 млн часов просмотров по всему миру. Премьера второй части запланирована на 1 июля.

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