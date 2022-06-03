Донецк, 3 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Город Донецк оказался под огнём артиллерии ВСУ. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:55 с позиций в населённом пункте Георгиевка нанесён удар по посёлку шахты «Трудовской» в Донецке. Всего выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка.