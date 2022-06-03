Москва, , 15:50 — REGNUM Специфика рынка бытовой техники последних десятилетий состоит в том, что покупательское поведение на нем является заведомо неэффективным, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Граждане привыкли иметь дома множество гаджетов, которые если и используют, то лишь изредка, покупают новую технику раньше, чем старая выйдет из строя, покупают устройства с избыточными функциями и пренебрегают возможностями ремонта.

Вокруг этого выстроена целая индустрия, для которой сверхпотребление является нормальным. Но фактически россияне вполне могут пережить даже ситуацию, когда все поставки бытовой техники в страну будут остановлены, производства и ретейлеры закрыты.

Вторичный рынок вполне способен обеспечить потребности общества, хотя цены на нем возрастут. Также может возродиться индустрия ремонта техники.

Более того, ее масштабы могут выйти на новый уровень, когда будут скупаться за бесценок сломанные устройства для ремонта и каннибализации.

Кроме того, никто не отменял возможности серого и параллельного импорта. Так что, если вынести за скобки потери ретейлеров, ситуация не является критичной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продавцы бытовой техники и электроники рассказали о сокращении ассортимента после ухода зарубежных компаний с рынка России.

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