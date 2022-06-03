Новосибирск, , 16:09 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Наука и университеты», Центр неклинических испытаний (ЦНИ), созданный на базе Центра коллективного пользования «SPF-виварий»Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в Новосибирске получил суперсовременное оборудование для производства гистологических препаратов тканей лабораторных животных. Как сообщает пресс-служа вуза, это позволило, к примеру, начать испытания по заказу производителей одной из вакцин против COVID-19.

Автоматический мультистейнер для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma Bionet. nsc.ru

Работе данного Центра уже присвоен статус соответствия стандартам надлежащей лабораторной практики (англ. — GLP, good laboratory practice). Это означает, что результаты доклинических исследований будут признаны в большинстве стран мира.

«Нормы GLP являются обязательными при проведении доклинических исследований в США и Европе и в ближайшее время они будут обязательными проведении неклинических испытаний в РФ», — отметил руководитель Центра неклинических испытаний, созданного на базе Центра коллективного пользования «SPF-виварий» (ИЦиГ СО РАН), к. б. н. Евгений Завьялов. Говоря о принципах работы, он пояснил:

«На неклинической стадии мы оцениваем эффективность действующего вещества, его безопасность для организма, и, если здесь будут допущены ошибки, они неизбежно проявятся уже на стадии клинических испытаний, которые стоят гораздо дороже, то есть своевременное обнаружение проблем позволяет заметно сэкономить бюджет разработчика продукта».

В настоящий момент центр насчитывает всего 12 площадок для испытаний, работающих в соответствии со стандартами GLP и внесенных в соответствующий государственный реестр.

Такой высокий уровень исследовательской работы обеспечивается благодаря коллективу, состоящему из высококвалифицированных специалистов, и уникальной приборной базе, формировавшейся на протяжении ряда лет.

В мае 2022 года в Институт цитологии и генетики СО РАН поступили еще две единицы оборудования по программе обновления приборной базы. Это автоматический мультистейнер для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma и аппарат для заключения гистологических срезов под пленку Tissue-Tek Film.

«В своей работе нам часто необходимо делать гистологические препараты тканей лабораторных животных. Например, сейчас мы проводим испытания по заказу производителей одной из вакцин против COVID-19 и для этого нам нужно сделать около тысячи таких препаратов. Ранее мы делали это в ручном режиме и в час у сотрудника выходило всего около 20−25 стекол. Можете представить, сколько времени ушло бы на выполнение этой работы в полном объеме и это являлось одним из факторов, увеличивающих срок проведения испытаний. Новое оборудование позволит нам окрашивать и покрывать пленкой 600 качественных срезов в час, что в разы ускорит и упростит работу исследователей», — рассказала младший научный сотрудник Центр коллективного пользования «SPF-виварий» Ольга Соловьева. По ее словам, ученые уже опробовали новый прибор в действии и полностью удовлетворены результатами.

Напомним, что получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, стало возможным с 2019 года благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Всего в 2019—2021 годах на обновление научной приборной базы были предоставлены гранты 268 ведущим организациям.

В мае 2022 года в Институт цитологии и генетики СО РАН поступили еще две единицы оборудования по программе обновления приборной базы национального проекта «Наука и университеты».