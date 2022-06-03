Новосибирск, 3 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» Центр неклинических испытаний (ЦНИ), созданный на базе Центра коллективного пользования «SPF-виварий» Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в Новосибирске получил суперсовременное оборудование для производства гистологических препаратов тканей лабораторных животных. Как сообщает пресс-служа вуза, это позволило, к примеру, начать испытания по заказу производителей одной из вакцин против COVID-19.

Bionet. nsc.ru Автоматический мультистейнер для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma

Работе данного Центра уже присвоен статус соответствия стандартам надлежащей лабораторной практики (англ. — GLP, good laboratory practice). Это означает, что результаты доклинических исследований будут признаны в большинстве стран мира.

«Нормы GLP являются обязательными при проведении доклинических исследований в США и Европе, и в ближайшее время они будут обязательными при проведении неклинических испытаний в РФ», — отметил руководитель Центра неклинических испытаний, созданного на базе Центра коллективного пользования «SPF-виварий» (ИЦиГ СО РАН), к. б. н. Евгений Завьялов. Говоря о принципах работы, он пояснил:

«На неклинической стадии мы оцениваем эффективность действующего вещества, его безопасность для организма, и если здесь будут допущены ошибки, они неизбежно проявятся уже на стадии клинических испытаний, которые стоят гораздо дороже, то есть своевременное обнаружение проблем позволяет заметно сэкономить бюджет разработчика продукта».

В настоящий момент центр насчитывает всего 12 площадок для испытаний, работающих в соответствии со стандартами GLP и внесенных в соответствующий государственный реестр.

Такой высокий уровень исследовательской работы обеспечивается благодаря коллективу, состоящему из высококвалифицированных специалистов, и уникальной приборной базе, формировавшейся на протяжении ряда лет.

В мае 2022 года в Институт цитологии и генетики СО РАН поступили еще две единицы оборудования по программе обновления приборной базы. Это автоматический мультистейнер для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma и аппарат для заключения гистологических срезов под пленку Tissue-Tek Film.

«В своей работе нам часто необходимо делать гистологические препараты тканей лабораторных животных. Например, сейчас мы проводим испытания по заказу производителей одной из вакцин против COVID-19, и для этого нам нужно сделать около тысячи таких препаратов. Ранее мы делали это в ручном режиме, и в час у сотрудника выходило всего около 20−25 стекол. Можете представить, сколько времени ушло бы на выполнение этой работы в полном объеме, и это являлось одним из факторов, увеличивающих срок проведения испытаний. Новое оборудование позволит нам окрашивать и покрывать пленкой 600 качественных срезов в час, что в разы ускорит и упростит работу исследователей», — рассказала младший научный сотрудник Центр коллективного пользования «SPF-виварий» Ольга Соловьева. По ее словам, ученые уже опробовали новый прибор в действии и полностью удовлетворены результатами.

Напомним, что получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, стало возможным с 2019 года благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Всего в 2019–2021 годах на обновление научной приборной базы были предоставлены гранты 268 ведущим организациям.

В мае 2022 года в Институт цитологии и генетики СО РАН поступили еще две единицы оборудования по программе обновления приборной базы национального проекта «Наука и университеты».