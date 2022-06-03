Москва, , 15:57 — REGNUM Запад осознанно подрывает всё, что связано с Россией и с православием. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 июня на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в последние годы Константинопольский патриархат с подачи США взял курс на разрушение православия. Так, на Украине создали квази-структуру — раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), пытаются раздробить Сирийскую и Сербскую православную церкви.

«Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада на подрыв всего, что связано с Россией, со славянами, с православием. Этот курс очевиден, и его очень трудно замаскировать», — подчеркнул Лавров.

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