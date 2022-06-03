Новосибирск, 3 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Посевная кампания в Новосибирской области проведена в рекордные сроки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Mcx.nso.ru Посевные работы

«Чуть больше месяца потребовалось нашим аграриям на выполнение ярового сева в запланированных объемах, — уточнил Лещенко. — Показатели прошлого года превышены не только по скорости сева, но и по посевным площадям. Их изначально планировалось увеличить на 54 тысячи гектаров относительно прошлого года, но аграрии пошли ещё дальше, и отрыв будет более значительным. На сегодня он уже составляет 97,9 тыс га. При этом, работы еще продолжаются в отдельных хозяйствах: досеваются сверхплановые площади».

Он отметил, что дополнительные площади задействованы под возделывание масличных культур.