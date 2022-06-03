София, 3 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Целевую помощь в оплате услуг за централизованное отопление в Болгарии получат в общей сложности 300 тыс. человек. Об этом 3 июня заявил министр труда и социальной политики Болгарии Георгий Гьоков, пишет софийская газета «Дума».

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По словам министра, финансовые средства, предусмотренные в бюджете на реализацию соответствующей правительственной программы, составляют 181,3 млн левов ($99,5 млн). Предполагается, что указанные деньги будут равномерно распределены среди представителей наиболее социально незащищенных слоев общества, а также семей с минимальными доходами. При этом пенсионеры не потеряют права на подобные субсидии даже после повышения пенсий с 1 июля текущего года.

«Кабмин [Болгарии] будет и в дальнейшем искать возможность создание «экономической подушки безопасности» для бытовых потребителей энергоносителей», — резюмировал Гьоков.

Напомним, в марте текущего года правительство Болгарии создало рабочую группу по урегулированию кризиса в социальной сфере. В нее, помимо главы минтруда и соцполитики, вошли представители минфина, министерства энергетики и минэкономики страны.