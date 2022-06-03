Братислава, 3 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Запад, вводя санкции против России, должен учитывать интересы других стран. Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на международном форуме по безопасности Globsec 2022 в Братиславе.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

По его словам, обвинения в адрес Индии из-за закупок российской нефти несправедливы, поскольку западные страны сами закупают у России нефть и газ.

«Мы не закупаем российскую нефть, мы закупаем нефть. И приобретаем её по лучшим условиям на рынке», — сказал Джайшанкар.

Он подчеркнул, что новый пакет европейских санкций против России разработан таким образом, чтобы «уделять внимание благополучию своего населения».

Отвечая на вопрос о том, что Индия, покупая нефть у России, финансирует военные действия на Украине, индийский министр задал встречный вопрос: «Туда идут только индийские деньги за российскую нефть? А российский газ не идет в Европу? Давайте будем несколько беспристрастны».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя поэтапный отказ от российской нефти.