Москва, 3 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сообщение о том, что лидер Китая поручил найти пути поддержки России — это очередной вброс от Вашингтона. Оно основано на информации от неназванных спикеров и не подкреплен никакими доказательствами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Министерство обороны Российской Федерации Флаги России и Китая

«Главная идея, представить ситуацию так, как будто Пекин признает право США объявлять односторонние санкции без одобрения Совбеза ООН. Хотя Китай нигде и никогда такого признания не объявлял.

Вторая задача — объяснить западной публике, почему американские «санкции из ада» так неэффективны. Третья — поддержать негативное восприятие Китая в американском общественном мнении.

Вброс красивый, но, как обычно, сильно упрощает ситуацию. С одной стороны, Китай в первую очередь заботится о своих интересах, что нормально. И большой опыт его взаимодействия с Ираном это прекрасно подтверждает.

Формально не отрицая санкций против Ирана Китай активно сотрудничал с ним, получая дешевые энергоносители и помогая Ирану выдержать давление. Полагаю, в этой же парадигме Китай будет действовать и сейчас, выторговывая для себя определенные преференции с обеих сторон.

С другой стороны, независимо от позиции Китая американские санкции всё равно не способны задушить нашу экономику, как не смогли они задушить ни Кубу, ни Иран, ни Корею, ни Венесуэлу, против которых санкции действуют значительно дольше,

Но, несомненно, и в китайских долгосрочных интересах, чтобы влияние США в мире постепенно снижалось. Именно постепенно, поскольку Запад остается для Китая важным рынком, а в американских гособлигациях хранится большая часть китайских резервов.

То есть прямо выступать против США Китай не будет, если его к этому не принудят. Так что успокоение американского общественного мнения в том числе и в интересах Китая», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти пути оказания финансовой поддержки России, не нарушая при этом санкции стран Запада.

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