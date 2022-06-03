Курган, , 15:45 — REGNUM В Кургане 3 июня 2022 года на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался Почётный гражданин Курганской области, генеральный директор ЗАО «Картофель» Александр Немиров. Об этом сообщает региональный штаб правительства Зауралья.

Александр Немиров Оперативный штаб Курганской области

«Мне посчастливилось знать Александра Даниловича лично. Человек с большой буквы, настоящий мужик, крепкий хозяйственник, на каких всегда держалась, держится и будет держаться русская земля. Он искренне любил эту землю, на которой жил и работал, людей с которыми и ради которых он работал. Не словом, делом он оставил о себе светлую память. Покойся с миром, Александр Данилович», — этими словами проводил в последний путь легенду сельского хозяйства Зауралья курганский губернатор Вадим Шумков.

«Скорбь, печаль, щемит в сердце. Сегодня ушёл из жизни очень сильный, волевой человек Немиров Александр Данилович. Я искренне им вдохновлялся. Он подспудно был мне примером и учителем, как надо идти по жизни не опуская рук что бы ни произошло. Для многих он был опорой и смыслом жизни. Он был героем нашего времени и ярчайшим примером хозяйственника земли русской. Как жаль», — поделился в своём-телеграм канале депутат Госдумы, глава регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков.

Александр Немиров родился 24 октября 1946 года в селе Марай Половинского района Курганской области. В 1967 году окончил Куртамышский сельскохозяйственный техникум. Работал агроном, руководил бригадами в колхозах Шатровского и Куртамышского районов. В 1976–1982 годах был заведующим подсобным хозяйством племпредприятия «Курганское», затем председателем колхоза «Дружба» Кетовского района. С 1991 года до сегодняшнего дня учредительный и генеральный директор ЗАО «Картофель».