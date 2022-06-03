Донецк, 3 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 15:00 с позиций в населённом пункте Водяное. По Макеевке выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел из миномёта города Ясиноватая.