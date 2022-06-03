Уфа, , 15:51 — REGNUM Проект по развитию растениеводства представили на совещании в формате «Инвестчас», которое прошло на площадке IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в Сибае. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы региона.

Посевная Министерство сельского хозяйства Калужской области

Сообщается, что проект планируется реализовать в Учалинском районе республики с применением технологий интенсивного растениеводства.

Отмечается, что к 2024 году в хозяйстве намерены увеличить площадь обрабатываемых сельхозугодий с 1 тысячи до 10 тысяч га, запустить семеноводческое направление, а также увеличить элеваторные мощности для хранения зерна. В результате планируется создать 36 новых рабочих мест.

Сообщается, что на реализацию данного проекта планируется направить 1,2 млрд рублей. На эти средства будет закуплена посевная и обрабатывающая техника, транспорт, технологическое оборудование, семенной материал. На площадке элеватора планируется установить дополнительные буферные силосы, дополнительные силосы хранения, ленточные транспортёры.

По результатам обсуждения проекту был присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот и возмещением части затрат на закупку оборудования по лизинговым программам. Сотрудники администрации Учалинского района окажут содействие в оформлении пустующих земельных участков для их вовлечения в сельхозоборот.

«Республика окажет необходимую помощь для дальнейшего развития вашего бизнеса. Выращивание и переработка сельхозпродукции очень важны для экономики Башкирии», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.