Приштина, Сербия, 3 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Сепаратистского Косово Альбин Курти не примет участие в саммите инициативы OpenBalkan, который пройдет 7 и 8 июня в Охриде (Северная Македония). Об этом косовские СМИ сообщили 3 июня.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Курти направил письмо македонскому премьер-министру Димитару Ковачевски, в котором пояснил причины отказа от участия в саммите. По его словам, «Косово поддерживает региональное сотрудничество, которое базируется на принципах равноправия». Поэтому Приштина принимает участие в «Берлинском процессе», который также подразумевает создание общего регионального рынка, напомнил Курти.

Тем временем Сербия в рамках «Берлинского процесса» блокирует любое соглашение в рамках общего регионального рынка и препятствует региональному сотрудничеству на принципах равноправия, отметил Курти. С другой стороны, Косово и Северная Македония разделяют общие ценности и желание присоединиться к ЕС, добавил он.

«Учитывая общие ценности, которые разделяют наши страны, в наших интересах работать вместе над тем, чтобы помешать Сербии в ее продвижении российских и китайских интересов в нашем регионе. Сербия последовательно отрицает независимость и территориальную целостность Косово и блокирует равные возможности для граждан Косово», — процитировал портал «Косово онлайн» письмо Курти премьер-министру Северной Македонии.

Напомним, что в региональной инициативе OpenBalkan участвуют Сербия, Северная Македония и Албания. Ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что его страна примет участие в саммите в Охриде 7 и 8 июня несмотря на то, что она не является участником OpenBalkan.