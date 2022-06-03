Рязань, , 15:56 — REGNUM Доследственную проверку после гибели женщины в результате падения на неё ветки дерева у детского сада в Рязани 3 июня начали в СУ СК по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Упавшая ветка Пресс-службу СУ СК по Рязанской области

Установлено, что женщина шла по тротуару вдоль забора дошкольного учреждения. От резкого порыва ветра одна из веток дерева сломалась и упала на неё. Рязанка скончалась на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Рязани заявили, что дерево не было аварийным.

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