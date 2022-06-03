Кызыл, 3 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Туве обильные дожди помогли справиться с лесными пожарами. Правительство региона досрочно отменило особый противопожарный режим. Он должен был завершиться 5 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

«Со 2 июня лесные массивы открыты для посещений, в них возобновлены прерванные работы, разрешена охота», — уточнили в региональной администрации.

Напомним, что особый противопожарный режим в Туве был введён с 25 апреля. Из-за лесных пожаров с 16 мая на территории региона был объявлен режим ЧС регионального характера. В Туве действовали 40 лесных пожаров на общей площади 7,3 тысячи га. Возбуждено 62 административных дела по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах, оштрафовано 25 человек на общую сумму 72,5 тысячи рублей.