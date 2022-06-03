Бухарест, , 15:40 — REGNUM Министерство развития Румынии одобрило сразу 73 проекта инвестиций в строительство, расширение и окончательную модернизацию газораспределительного комплекса страны на более 3,8 млрд леев ($850 млн). Об этом 3 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства, обеспеченные национальной инвестиционной программой, в первую очередь будут направлены на газификацию сел в труднодоступных районах Румынии.

«В рамках только этой одной программы мы подключим к газовой сети около 196 тысяч семей», — сказал румынский министр развития и инфраструктуры Аттила Чеке.

Напомним, ранее развитие газотранспортной отрасли Румынии являлось одним из основных пунктов программы действующего кабинета министров страны во главе с Николае Чукэ.