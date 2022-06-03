Краснодар, 3 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Высокий, четвёртый класс пожарной опасности, объявлен на территории Краснодарского края на период с 3 по 6 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

По информации ведомства, высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Краснодара и большинства районов Кубани. Исключением станет Черноморское побережье.

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.

Отметим, за пять месяцев 2022 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 176 загораний сухой растительности и семь пожаров на землях лесного фонда.