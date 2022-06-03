Тбилиси, 3 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь на этом посту, не может оспаривать решение Тбилисского городского суда, который принял решение, что глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия виновен в хищениях, которые совершил, возглавляя телекомпанию «Рустави 2». Об этом она заявила в интервью телеканалу «Палитраньюз».

Minval.az Николоз Гварамия

«Как президент я не могу сомневаться в решении суда. Могу сказать только одно, в данное время принятие этого решения, которое можно было откладывать разными путями, было политически несвоевременным», — сказала Зурабишвили.

Она надеется, что «ошибки» грузинского правительства за последний год не перечеркнут годы, когда Грузия выполняла пожелания Брюсселя. Президент считает, что республику примут в ЕС. По ее мнению, этого хочет подавляющее большинство населения Грузии.

Напомним, что Гварамия был осуждён судом за крупные хищения на три года шесть месяцев лишения свободы.