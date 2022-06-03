Москва, , 15:39 — REGNUM Между Китаем и Россией выстроены стабильные взаимовыгодные отношения. Товарооборот между странами превышает $40 млрд, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай также как и Россия находится под давлением США и его экономика уже несколько лет функционирует под торговыми санкциями.

К тому же Китай сейчас занимает лидирующие позиции по размерам экономики в мире и не хочет их терять, хотя в стране до сих пор кризис из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Выйти на докризисные значения китайской экономике поможет Россия и наращивание с ней торговых операций, в том числе по поставкам энергоресурсов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пути оказания финансовой поддержки России, не нарушая при этом санкции стран Запада, поручил найти лидер КНР Си Цзиньпин.

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