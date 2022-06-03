Москва, , 15:38 — REGNUM Россия будет внимательно следить за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил Германии. Об этом 3 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Tvc.ru

Как отметила Захарова, российская сторона воспринимает недавние заявления канцлера ФРГ Олафа Штольца о том, что в Германии вскоре будет «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО, как подтверждение курса Берлина на форсированную ремилитаризацию.

«Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», — сказал она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждать о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет смысла даже теоретически.