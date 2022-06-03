Варшава, , 15:37 — REGNUM Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ 2022 года Збигнев Рау планирует 4 — 6 июня посетить с официальным визитом Монголию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Флаг Польши

В рамках визита Збигнев Рау проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батмонхийн Батцэцэг, встретится с президентом и премьер-министром. Стороны обменяются мнениями о состоянии отношений между Монголией и Польшей, а также обсудят вопросы расширения сотрудничества в таких областях как торговля, экономика, культура и образование, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Этот визит станет вторым визитом министра иностранных дел Польши. Влодзимеж Цимошевич впервые совершил в Монголии официальный визит в 2004 году.

ИА REGNUM напоминает, что Польша является одним из наиболее активных сторонников усиления санкционного и военного давления на Россию.

Ранее иностранные дипломаты неоднократно пытались добиться участия Монголии в санкционной кампании против России. Монгольские власти от предложения отказались.

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