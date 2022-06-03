Донецк, 3 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Поселок шахты «Трудовской» в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел посёлка шахты «Трудовской» в Донецке со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия и Польша не планируют отказываться от оказания Украине всесторонней помощи, а, напротив, намерены её усилить.