Таллин, 3 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. С мая 2022 года в Эстонии действует страхование вакцинации и Фонд возмещения ущерба здоровью от примененных вакцин. Об этом сообщила Больничная кассы страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

В первый месяц в Департамент лекарственных средств было передано на рассмотрение 119 заявлений о возмещении ущерба. Департамент лекарственных средств дал свою оценку только пяти из них. Во всех пяти случаях, отметили в департаменте, не выявлено вероятной причинно-следственной связи между ущербом здоровью и вакцинацией.

Как следствие, по состоянию на 31 мая ни одного решения о выплате финансовых средств принято не было. Всего по поводу получения компенсаций тяжкого ущерба здоровью в Больничную кассу Эстонии обратились 646 человек. Подавляющее большинство заявлений связано с вакцинами от коронавируса.