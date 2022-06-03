Кабул, 3 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В северной провинции Афганистана Балх обезглавленное тело женщины было найдено через три месяца после убийства. Об этом сообщает газета «8 Собх».

publicdomainpictures.net Убийство

Мохаммад Асиф Вазир, пресс-секретарь полиции Балха, подтвердил эту новость, заявив, что женщина была обезглавлена мужем, а её тело было извлечено из колодца.

По словам Вазира, по обвинению в убийстве талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух братьев мужа женщины, однако главному обвиняемому удалось скрыться.

Мотив убийства пока неизвестен.

После убийства женщину бросили в колодец рядом с её домом. В результате поисков по неоднократным заявлениям членов её семьи тело было обнаружено спустя три месяца после гибели местной жительницы.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль, количество убийств женщин в Балхе увеличилось.