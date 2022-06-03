Мадрид, , 15:34 — REGNUM Мадридский «Реал» обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой объяснить выбор места проведения финала Лиги чемпионов. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба клуба.

Мадридский «Реал»

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» прошёл 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже и сопровождался массовыми беспорядками среди фанатов и столкновениями их с полицией.

«Реал» хотел бы заявить следующее в защиту своих болельщиков, пострадавших от этих событий. С учётом того, что произошло в день игры, мы хотим знать, чем было обусловлено назначение места проведения финала Лиги чемпионов и какими критериями руководствовались при его выборе», — говорится в заявлении.

В клубе также хотят получить объяснения, кто несёт ответственность за то, что болельщики остались «беспомощными и беззащитными».

Первоначально финал Лиги чемпионов должен был проходить в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч в Париж.

Перед игрой тысячи фанатов с поддельными билетами заблокировали входы на стадион. Из-за этого начало матча отложили почти на 40 минут. Вокруг стадиона начались беспорядки, которые подавлялись полицией с помощью слезоточивого газа.

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