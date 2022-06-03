Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM С Ростовской области началась интеграция образования Донбасса и России. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев, приветствуя участников начавшего работу в Ростове-на-Дону первого форума образовательных организаций России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 июня.

Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

В Ростов-на-Дону прибыли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министры образования и науки ДНР Михаил Кушаков и ЛНР Андрей Лустенко. Как отметил глава донского региона, Ростовская область стала одним из первых регионов России, который включился в интеграцию с Донбассом.

«Советом ректоров вузов Ростовской области в пяти ведущих университетах: ДГТУ, ЮФУ, РГУПС, РГЭУ, ЮРГПУ и НПИ — для будущих абитуриентов организованы встречи с ректорами и наставниками, практические и теоретические занятия, выезды в вузы и на предприятия», — привёл пример Василий Голубев.

Он уточнил, что три крупнейших донских вуза развивают двустороннее партнёрство с вузами Донбасса. В частности, ЮФУ взаимодействует с Горловским институтом иностранных языков, Донецким национальным и Луганским государственным педагогическим университетами. Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова сотрудничает с Луганским госуниверситетом имени Владимира Даля, а ДГТУ — с Донбасской национальной академией строительства и архитектуры.

С 2015 года по 2018 год итоговую аттестацию в ЮФУ прошли около 5 тыс. экстернов из ЛНР и ДНР. В 2018 году вузы Донбасса получили аккредитацию и начали выдавать выпускникам документ об образовании российского образца.

ИА REGNUM сообщало, что на полях форума подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования между Министерством науки и высшего образования РФ и министерствами образования и науки ЛНР и ДНР. Форум продлится до 5 июня.

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