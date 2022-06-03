Волжский, Волгоградская область, 3 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Бетонная плита обрушилась на двух рабочих 3 июня на абразивном заводе в Волжском Волгоградской области.

Mos.ru Скорая помощь

Известно, что в момент обрушения четверо мужчин занимались плановым ремонтом в цеху. Пострадали двое рабочих в возрасте 40 и 43 лет, их госпитализировали в больницу имени Фишера в тяжёлом состоянии. Несмотря на помощь медиков, 40-летний мужчина скончался.

Другие рабочие не пострадали, сообщают «Новости Волгограда».