Заинский район, Татарстан, 3 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Состоящий на учете у психиатра 32-летний житель Заинского района Татарии подозревается в покушении на убийство двух человек. Причастность к совершению преступления он признал частично, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Нападение с ножом

По версии следствия, состоящий на учете у врача-психиатра подозреваемый ночью 1 июня на почве личных неприязненных отношений напал на своих спавших 38-летнего и 43-летнего братьев. Он нанес им несколько ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов. Мужчины сумели оказать брату активное сопротивление. Злоумышленник выпрыгнул из дома в форточку и скрылся. Через некоторое время его задержали в нескольких километрах от дома.

ИА REGNUM напоминает, в квартире одного из домов в Набережных Челнах обнаружили тело 72-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. В совершении преступления подозревают 68-летнюю супругу погибшего, которая состоит на учете у врача-психиатра.

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