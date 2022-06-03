Минск, 3 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. США всегда хотели ослабить Европу, а сейчас она оказалась в клещах у Великобритании и Польши. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 3 июня журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, бывший американский президент Дональд Трамп и вовсе попытался разрушить Европу, он «оттащил Великобританию, задобрил Польшу». Сейчас этот процесс не просто углубляется, он приобретает самый широкий масштаб.

«Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится», — сказал Лукашенко.

Страны Европы технологически сильны: Франция — ядерная держава, Германия — мощное государство. Им стоит наконец оторваться, договориться с Россией и создать сильнейший центр. Но они «и по объективным, и по субъективным причинам» не могут, добавил он.

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