Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Компания Disney планирует снять продолжение сериала «Оби-Ван Кеноби». Об этом 3 июня пишет портал Making Star Wars, ссылаясь на свои источники в компании.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении актёра Юэна Макгрегора

Как предполагает издание, количество просмотров шоу было «настолько многообещающим», что выход продолжения «действительно произойдёт». Однако пока неизвестно, будет ли проект создан как второй сезон или как-то иначе.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первых двух эпизодов сериала «Оби-Ван Кеноби» состоялась 27 мая 2022 года на платформе Disney Plus. К своим ролям вернулись Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер или Энакин Скайуокер).