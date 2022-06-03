* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:29 — REGNUM В отчёте Совету Безопасности эксперты ООН заявляют, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под угрозой со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сил сопротивления, и что война в Афганистане может обостриться по мере изменения погоды.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета Washington Post сообщила 3 июня со ссылкой на экспертов, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку хотят усилить свой контроль над Афганистаном. В докладе говорится, что основная военная угроза талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исходит от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и партизанских атак бывших афганских силовиков.

Эксперты в отчёте также заявили, что по мере улучшения погоды боевые действия могут обостриться, поскольку силы сопротивления и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут операции против сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом аналитики подчёркивают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, не смогут совершить международные атаки раньше 2023 года.

Согласно отчёту, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеснили другие этносы, и теперь их главная забота — укрепить свой контроль над Афганистаном.

«С момента прихода к власти многие факторы создали внутреннюю напряжённость, которая привела к восприятию того, что политика правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хаотична, раздроблена и склонна к изменениям и отказу от своих обещаний», — цитирует экспертов Washington Post.

Высказываются опасения по поводу эскалации войны в стране, а также угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб в интервью индийским СМИ отрицал физическое присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует отметить, что в последние дни большое количество стран провело встречи, посвящённые Афганистану, выразив озабоченность проблемами региональной безопасности.