Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM В Ленинградской области на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации количество развернутых коронавирусных коек в стационарах стало меньше двухсот, сообщили 3 июня ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Больничная палата с аппаратами ИВЛ (с) Максим Мишин. mos.ru

В настоящий момент в больницах Ленобласти развернуто 185 ковидных коек, из них 54 койки (29,19%) свободны. Получает медицинскую помощь в стационарах 131 пациент, из них десять человек находятся на ИВЛ.

«За минувшие сутки госпитализировано 13 заболевших COVID-19», — добавили в ведомстве.

Также за 2 июня в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 46 носителей коронавируса, что на четыре случая больше, чем за день до этого. При этом выписан по выздоровлению из ранее заразившихся 61 местный житель.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 187 859 человек, из них 183 617 человек вылечились, 3486 человек скончались от последствий COVID-19.

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