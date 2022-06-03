Ереван, 3 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Правящая партия Армении «Гражданский договор» проигнорировала внеочередное заседание парламента республики, инициированное оппозиционными фракциями 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Сообщается, что фракции «Армения» и «Честь имею» выдвинули на обсуждение резолюцию, в которой говорится, что Ереван должен защищать право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение. Также в оппозиции требуют не делать принципиальных для страны уступок при заключении мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

По данным пресс-службы, из-за отсутствия кворума заседание провалилось. За событиями следят сторонники оппозиции, которые заняли площадь Франции в Ереване.

Стоит отметить, что резолюцию оппозиции ранее поддержали 15 политических сил Армении. Вице-спикер парламента страны от блока «Армения» Ишхан Сагателян перед заседанием заявил, что дальнейшие действия протестного движения «Сопротивление» будет зависеть от того, как поведут себя депутаты от правящей партии.