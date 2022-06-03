Кызыл, 3 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Туве отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За неделю с 23 по 29 мая было выявлено 16 носителей коронавируса, за последние сутки — один.

Региональное управление Роспотребнадзора внесло на рассмотрение губернатора предложение по снятию ряда антиковидных ограничений. Речь о прекращении ношения защитных масок в общественных местах и отмене ряда требований к работе объектов общепита.

Отметим, что по данным на сегодня, 3 июня, на лечении находятся 19 пациентов с коронавирусом, из них в стационарах — 11, в поликлиниках — восемь.