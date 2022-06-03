Уфа, , 15:25 — REGNUM Советником мэра Уфы по вопросам обеспечения в городе доступной среды может стать путешественник, альпинист и общественный деятель Рустам Набиев. Об этом 3 июня сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Пандус на станции метрополитена «Перово». Москва Елена Черенкова © ИА REGNUM

«Рустам Набиев не нуждается в представлении. Человек с сильным характером и железной силой воли. Просто пример для всех нас. Рад познакомиться лично. Договорились, что Рустам будет советником по вопросам обеспечения в Уфе доступной среды», — сообщил мэр города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2015 году Набиев лишился ног из-за обрушения казармы ВДВ. В 2021 году он стал членом Общественной палаты России.