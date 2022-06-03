Москва, 3 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен на пост председателя комиссии Государственного совета РФ по образованию. Указ президента России Владимира Путина опубликован 3 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

В соответствии с документом, председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование» назначен Михаил Развожаев.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Михаил Развожаев ранее входил в состав комиссии Госсовета по образованию.