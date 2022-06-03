Москва, 3 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Финансирование туристской инфраструктуры — это очень важно для Камчатки как для очень популярного, но слабо освоенного с инфраструктурной точки зрения туристского региона, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.

Игорь Шпиленок Долина гейзеров. Камчатка

«Совершенно уникальным туристским объектом является Природный парк «Вулканы Камчатки» — это объект природного наследия Юнеско, но отсутствие дорог и необходимой инфраструктуры самые зрелищные вулканы для туристов практически недоступны.

Так как приблизиться к этим объектам можно только на вертолете, что значительно усложняет массовый туризм и делает его значительно дороже.

Камчатка обладает уникальным туристским потенциалам, но большая часть значимых объектов находятся в труднодоступных местах и именно по этой причине вложения в туристское освоение этой территории крайне важно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Камчатка получит 2,7 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. Это больше, чем другие регионы России.

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