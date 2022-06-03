Донецк, , 15:21 — REGNUM Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «захват заложников» против похитителей дочери замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимира Демченко, заявил 3 июня сообщили в отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генпрокуратуры.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Отмечается, что Демченко обратился в генеральную прокуратуру по факту похищения его дочери и зятя.

«По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 «Захват заложников»… санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы сроком от шести до 15 лет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).

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