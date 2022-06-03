Донецк, 3 июня 2022, 15:21 — REGNUM Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «захват заложников» против похитителей дочери замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимира Демченко, заявил 3 июня сообщили в отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генпрокуратуры.
Отмечается, что Демченко обратился в генеральную прокуратуру по факту похищения его дочери и зятя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).
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