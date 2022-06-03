Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Ума Турман присоединилась к актёрскому составу картины Red, White & Royal Blue («Красный, белый и королевский синий»), основанной на одноименном романе Кейси Маккуистон. Об этом 3 июня пишет Deadline.

Ума Турман в танце Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США

По данным издания, Турман сыграет президента США Эллен Клермонт. Главным героем романтической комедии станет сын Клермонт — Алекс Клермонт-Диас (Тейлор Захар), который после избрания матери президентом превращается во всенародную знаменитость. Он, однако, не ладит с британским принцем Генрихом (Николас Голицын), и когда в СМИ попадают фотографии, на которых принц и президентский сын ссорятся — это приводит к ухудшению отношений между двумя странами.

Добавим, что в фильме также сыграют Клифтон Коллинз-младший, Стивен Фрай, Сара Шахи, Рэйчел Хилсон, Элли Бамбер, Аниш Шет, Поло Морин, Ахмед Эльхадж и Акшай Кханна. Сценаристом и режиссёром картины выступил Мэтью Лопес.

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