Москва, , 15:18 — REGNUM У жителей РФ появился запрос на ремонт небольших неисправностей бытовой техники, на которые раньше не обращали внимания, предполагая «допользовать» прибор до крупной неисправности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники.

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«Здесь сработало несколько факторов, причем речь идет не только о сокращении предложения и подорожании техники, — сказал Цыганов. — Сказались и опасения по поводу дефицита запчастей и качества новой техники в будущем на фоне изменения производителей, большего смещения в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии, продолжающейся отладки новой логистики поставок. Поэтому чаще стали ремонтировать сломавшуюся технику, а также появился запрос на ремонт небольших неисправностей, на которые раньше не обращали внимания, предполагая допользовать прибор до крупной неисправности».

В ряде случаев, как пояснил Цыганов, жители РФ отнесли в ремонт отложенную в гаражах и на дачах технику с небольшими дефектами, полученными в ходе домашней эксплуатации, и которую жалко было выкинуть, но и ремонтировать не собирались.

«В дальнейшем развитие рынка ремонта бытовой техники будет зависеть от насыщения потребительского рынка и качества предложения, соотношения стоимости услуг по ремонту со стоимостью новой техники и уровнем благосостояния большинства потребителей, а также удобством и доступностью ремонта, — сказал Цыганов. — Если получится наладить недорогой и качественный ремонт, то многие решат им воспользоваться. Тренды на бережливое отношение к природе и ответственное потребление понемногу проявляются, и это тоже надо учитывать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в магазинах РФ уменьшился ассортимент бытовой техники и электроники.

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