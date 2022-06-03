Бишкек, 3 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. За чертой бедности живет более 25% населения Киргизии, к концу 2022 года их количество увеличится до 38%. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам крайней нищеты Оливье де Шуттер на пресс-конференции сегодня, 3 июня.

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«Это отбросит страну на десятилетие назад в ее усилиях по борьбе с бедностью», — подчеркнул он.

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По его словам, если опираться на национальные методики определения бедности, где за основу берется черта в 1 000 сомов (795 рублей) в месяц, то получается, что в республике не менее 23,7% населения живёт в нищете. Однако, учитывая постоянный рост цен и тарифов, их может быть ещё больше.

«Если брать средний прожиточный минимум в 6 000 сомов (4770 рублей) в месяц, то у черты бедности может находиться большая часть населения страны. Это влияет на пожилых, людей с инвалидностью и на жителей регионов», — подытожил спецдокладчик ООН.

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