Рязань, 3 июня 2022, 15:24 — REGNUM Женщина 1989 года рождения погибла 3 июня у детского сада N81 в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
По данным мэрии, из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра отломилась макушка дерева, растущего на территории сада. Одна из веток упала за забор дошкольного учреждения и насмерть придавила прохожую.
Глава города Елена Сорокина поручила провести срочную проверку состояния территории всех городских учреждений образования.