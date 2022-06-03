Рязань, 3 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Женщина 1989 года рождения погибла 3 июня у детского сада N81 в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленное ветром дерево в Московской области. Балашиха

По данным мэрии, из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра отломилась макушка дерева, растущего на территории сада. Одна из веток упала за забор дошкольного учреждения и насмерть придавила прохожую.

«По предварительной оценке, дерево здоровое и аварийным не является. Основная часть ствола упала на территории учреждения на газон вне прогулочных участков. Дети и сотрудники не пострадали», — уточнили в администрации.

Глава города Елена Сорокина поручила провести срочную проверку состояния территории всех городских учреждений образования.