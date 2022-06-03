Москва, , 15:16 — REGNUM Сейчас IT-сектор очень активно стал поддерживаться со стороны государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Именно предоставление ипотечных ставок ниже рыночных позволяет привлечь большее внимание к программе и удержать таких специалистов в стране.

В настоящее время во всех областях они очень нужны. Особенно с учётом того, что ряд компаний ушли с российского рынка.

Предложенная 5% ставка в некоторых регионах России уже ниже. И вполне вероятно, что она может снизиться не только до 2-4%, но и до 1%.

Скорее всего, это можно будет наблюдать в более развитых и обеспеченных регионах, где есть возможности снижать ещё больше ставки.

Единственно, предположительно, это не будет длиться очень долгий срок. Ведь затраты, которые должны будут быть осуществлены со стороны государства достаточно объёмные», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка по льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний может быть снижена до 1%. С таким заявлением выступил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

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