Москва, , 15:18 — REGNUM Российская певица Дора (Дарья Шиханова) представила новый альбом под названием Miss. Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 3 июня.

Дора Кадр из клипа «Втюрилась»

Опубликованная пластинка состоит из 13 композиций, а в список гостей вошли Платина (Роберт Плаудис), ЛСП (Олег Савченко) и Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк). Стоит отметить, что изначально релиз альбома должен был состояться в феврале 2022 года, однако из-за начавшейся спецоперации на Украине артистка выпустила его лишь сейчас.

Напомним, что Дора начала творческую деятельность в 2015 году, записывая кавер-версии популярных песен. Позднее певица стала выпускать авторские работы, которые быстро получили положительный отклик в интернете.

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